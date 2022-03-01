富邦悍將洋將陸續完成檢疫程序，洋炮霸帝士、洋投范米特在1日完成7天自主健康管理，預計2日晚間抵達嘉義市與球隊會合參加春訓，另外，尚未抵台的3名洋投威迪茲、羅力和優瑪預計3月陸續來台。

富邦在休賽季簽下5投1野，為洋將戰力做補強，首批抵台的霸帝士、范米特加上2月13日來台的艾思凱都已完成14天居家隔離，目前都在進行7天自主健康管理，在這段時間3人也到新莊球場進行各自的分流練習。

洋炮霸帝士今天中午在室外傳接球和外野守備練習，隨後進入室內打擊區進行打擊訓練維持球感，投手范米特則在重訓室進行體能訓練，艾思凱同樣進行體能和戶外傳接球，準備銜接接下來與球隊會合春訓。

霸帝士、范米特在今天完成7天自主健康管理，預計2日晚間抵達嘉義市與球隊會合參加春訓，艾思凱則預計7日前往嘉義市報到。另外威迪茲、羅力和優瑪在3月份陸續抵達台灣，展開隔離程序。

富邦悍將洋投范米特。（富邦悍將提供）