受到農曆年因素影響，2月六都賣移轉1.56萬棟，月減35％、年增1％；今年前二月買賣移轉棟數仍有0.2％的年增幅，創近11年新高，反應房市交易熱度仍延續去年底的熱潮，處於高檔水準。不過俄烏戰爭使國際金融市場波動加劇，國內政府打炒房力道加重，均為後續房市成長帶來更多挑戰。

根據六都地政局1日公布2月的買賣移轉棟數，六都普遍較1月減少30～37％，與去年同期相較，除了台北市與桃園市衰退外，其餘四都均有一成以內的成長。以前二月觀察，六都買賣移轉棟數較2021年同期有微幅成長，其中新北市年增8％為六都最強，新北及台南均創下近11年來同期最佳記錄，高雄則創下2016年房地合一稅上路以來的同期新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2月因為季節性因素，農曆春節工作天數較少，3月移轉棟數就會逐漸恢復正常，今年房市仍延續去年房市交易熱絡的市況，金融市場受俄烏戰爭影響波動加大，政府打算禁止預售換約與長期利率看升等，外在挑戰變多，今年房市交易動能會出現更大挑戰。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房市基本面佳，自住、長期投資置產保值需求仍強，讓交易量仍維持高檔，雖然前二月交易量仍創新高，不過年幅幅已收歛，顯示政府打擊投機炒作的效應已逐漸浮現，投機買盤逐漸退出市場。

值得注意的是，受到科技業擴大投資題材帶動的南高房市，交易量持續亮眼，台南及高雄前二月買賣移轉棟數約有6％的年增率。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄台積電設廠、台南三井OUTLET開幕為房市加溫，投資人對中南部房市多抱持樂觀信心，自住購屋和長線置產的需求穩定，使今年買氣較去年同期強勢；不台灣因房價處上升階段，開年暢旺買氣讓市場出現惜售缺貨，趨向轉賣方市場，讓利幅度不如以往，民眾下手觀望期也略為拉長。