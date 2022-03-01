宏達電在MWC宣布元宇宙願景VIVERSE，並展示全新元宇宙平台、產品和體驗，包括虛擬分身VIVE Avatar、穿梭不同虛擬空間的VIVE Connect、元宇宙瀏覽器VIVE Browser、NFT收藏與變現工具VIVE Bytes。
宏達電在MWC展覽現場呈現VIVERSE生活場景，讓參展者一睹VIVERSE的世界，以及VIVERSE如何成為未來生活的一部分，用戶可以透過平板、電腦、手機或是沉浸式VR眼鏡VIVE Flow進入虛擬空間，享受不同的跨平台服務，此外，VIVE瀏覽器支援Web3登入，並能在不同VR平台間穿梭。
宏達電表示，使用者可利用VIVE Connect進入VIVERSE，並以虛擬分身VIVE Avatar互動，透過VIVE Arts NFT與VIVE BYTES市集買入或賣出NFT數位收藏，或是參加Beatday虛擬演唱會，可以多角度觀賞並與明星互動，也可在VR Chat的虛擬世界中呼朋引伴聚會、玩遊戲，還能透過VIVE Sync遠距開會，同時也能參加於Engage上舉辦的商務虛擬展覽。
宏達電表示，VIVE Connect與VIVE BYTES都將於今年稍晚正式推出。
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