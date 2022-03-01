雲林縣四湖鄉三條崙教育農園結合風箏衝浪，活化為「戶外與海洋教育中心」。（蘇秉承提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉三條崙教育農園結合風箏衝浪推廣，將活化為「戶外與海洋教育中心」，社區發展協會1日表示三條崙海水浴場已成立「雲林國際風箏衝浪學校」，未來須有1處教育中心，持續推廣水上安全教育訓練，教育農園腹地廣大且臨近海水浴場，非當適合。

三條崙教育農園啟用至今已28年，1、2樓由四湖鄉公所規畫為農漁村文物展覽場地，2014年雲林縣政府委託三崙國小就近代為管理，最近三崙國小配合教育部「戶外與海洋教育相關計畫」展開農園活化，作為雲林縣戶外教育與海洋教育的活動場域。

廣溝社區發展協會理事長蘇秉承表示，教育農園占地1600餘平方公尺，空間寬廣，園外有大型停車場與空地，藉由活化後多元發展，可讓民眾對在地人文產業有更深入的認識，未來結合附近三條崙海水浴場等景點，成為衝浪戲水活動的教育基地，對旅遊休閒的發展有很大的幫助。

三崙國小校長黃明旋說，目前雲林縣政府已指派專人在教育農園進行活化，同時開放給學校、社團參訪，逐步打造成為「戶外與海洋教育中心」，3月中旬將舉辦水域活動教育講習、風翼體驗活動，結合「雲林國際風箏衝浪學校」，全力推廣戶外與水上運動。

縣計畫處處長李明岳指出，風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，目前雲林縣政府全力在三條崙海水浴場推廣風箏衝浪運動，「雲林國際風箏衝浪學校」是全台唯一經國際風箏衝浪組織IKO認證的學校，配合周邊海清宮包公祖廟、保安林休閒區，可望成為雲林最具特色的國際休閒景點。