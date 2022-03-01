訂婚日沖到「男友姑姑」，準公婆態度讓她崩潰！1名女網友日前決定好訂婚日後遭婆家說當天會沖煞到男友姑姑，婆家要求改成另1天，但女網友發現婆家指定的另1天竟「換沖到我爸」，雙方僵持之下，婆家竟說姑姑年紀大、輩分重，希望女方妥協，她則暴怒「所以訂婚他姑姑一定要到場，我爸不用的意思？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文說，她日前在決定訂婚日期時遭到男方家裡刁難，準公婆說原本的訂婚日會沖煞到「男友姑姑」，要求原PO改成另外1天，但原PO一查發現更改後的日子竟沖煞到自己父親，但婆家竟回應姑姑年紀大、輩分重，要求原PO委屈退一步，讓原PO傻眼暴怒。

1名女網友日前決定好訂婚日後遭婆家說當天會沖煞到男友姑姑，婆家要求改成另1天，但女網友發現婆家指定的另1天竟「換沖到我爸」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說「退個屁啊，我訂婚當天要我爸迴避？那還訂個屁婚」，後來媒婆再找到另1個日期，婆家卻說該日期距離結婚僅5天，不合禮俗因此拒絕，並希望原PO接受他們提出的日子，讓原PO無奈發文「所以訂婚他姑姑一定要到場我爸不用的意思？吵到都不想結婚了」，而男友也希望原PO不要計較、弄僵氣氛。

其他網友則留言「叫妳老公自己去跟他父母搞定這事，如果他搞不定，真心建議這婚別結了」、「千萬不要結，婚前連個姑姑都這麼大了，婚後他們家都最大？」「我比較直接，男方去屎吧」、「不要結了，嫁過去沒好日子過了」、「定婚關姑姑屁事啊，如果你是我女兒直接叫你別結了」。