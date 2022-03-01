大學學測成績揭曉，國立中興高中學測成績，整體而言比去年進步不少，372名畢業考生中，50級分以上19人，與去年相較大幅成長，其中，林潁軒4科均達頂標總和55級分、阮豪翰也達頂標54級分。

中興高中校長陳江海指出，該校高分群學生數每年持續增加，達頂標人數5人、達前標人數69人次，可望錄取中字輩以上頂尖優質大學；達均標人數，自然組組合141人、社會組組合210人，合計351人次佔75％，近8成學生可望選填到理想校系；國文達頂標48人、英文達頂標52人、數學達頂標合計46人次、自然達頂標8人、社會達頂標93人。

林潁軒就讀數理資優班，平時熱愛運動，曾擔任康樂股長，允文允武，曾於中投區學科能力競賽獲得數學科佳作，且參加南投縣2021年世界機關王大賽獲得第1名；他的讀書祕訣是規律的生活作息與讀書習慣，平時早睡才有精神上課。

陳昱廷讀社會組普通班，在校成績雖然不甚突出，但靠著考前穩紮穩打的複習，也考出52級分；他認為上課專心的效率，抵得過回家熬夜苦讀，他也勉勵學弟妹，學校有許多社團與多元活動，但是事有輕重緩急，務必要把課業放在最優先，才能有豐碩的收穫。

蔡昀芷讀自然組普通班，有感於工程學改變人類生活，嚮往就讀材料學系；考前為了讓自己專心讀書，規定自己考前不能碰手機，專心衝刺，獲得51級分，她最感謝導師劉凌嫻與國文老師鍾依婷，幫忙批改英文與國文作文，讓她分別衝出14與15級分的高分。