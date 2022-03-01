知名火鍋業者海底撈提供多元服務，在滿座時也會等候的客人互動，就有民眾近日到海底撈消費，拿到一張有獎問答遊戲的考題，如果回答出正確動漫角色的全名，就有機會免費換取火鍋料，但題目難度太高，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享海底撈的動漫考題，列出49個動漫角色的圖像，需無錯字寫上各角色的中文全名，並舉例《哆啦A夢》的角色大雄，必須填寫「野比大雄」才是正確答案，但其中不乏冷門配角，讓原PO直呼「現在海底撈題目都這麼難嗎？」。

超難考題讓不少網友也傻眼，紛紛留言「比大學聯考還難」、「本名就難囉～大眼仔叫麥克華斯基」、「那個是美羊羊，不是喜羊羊」、「全都知道，但不知道名字」、「以後吃海底撈，三天前要先去拿回家寫」、「今天去吃也沒有這麼難的題目啊」、「這要重度動畫迷才答的完整」。

其他網友也試圖解題，無法全部回答出49個角色本名。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

其他網友也試圖解題，無法全部回答出49個角色本名。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

動漫題目太難，讓不少人紛紛投降放棄，「可樂多少錢？我直接付」、「嗯，不用給我浪費紙」、「可以不要寫嗎？」、「出女優我至少會一半」。也有人佩服出題者很用心，「海底撈題目都有跟上欸WOW」、「連國王排名都有欸，這個題目很新」。