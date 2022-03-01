美銀證券警告，美股近期反彈可能只是一時，一連串利空訊號已浮現，美股今年恐難逃熊市，投資人應該要為停滯性通膨 (stagflation) 和美元貶值做好準備，並適時調整投資組合，減持科技股，轉抱現金和大宗商品。

美銀的報告指出，逾75%的那斯達克指數成分股、51%的標準普爾500指數成分股，都已進入空頭市場，即從高點下跌超過20%。包括Disney、Netflix、PayPal、臉書母公司Meta Platforms等，股價均回吐疫情之前的漲幅。

地緣政治風險加劇通膨、商品價格繼續攀高，衝擊經濟成長，使整體展望更形惡化。經通膨調整的實質利率呈現負值則是另一不祥之兆，過去250年來，負利率一向是市場崩盤、恐慌和戰爭的「同義詞」。

美銀表示，從（零售類股）家得寶、（營建類股）Toll Brothers的股價分別從高點回跌29%和38%來看，消費支出已欲振乏力，這是除了景氣衰退外很少發生的現象。如今美國聯準會（Fed）準備收緊貨幣政策，以抑制通膨。

通膨震撼的效應將導致進一步升息和經濟成長下滑，使今年股市與公司債市場出現負報酬率。

俄羅斯入侵烏克蘭只是讓總體經濟展望變得更糟，加劇通貨膨脹，迫使各國央行加快收緊貨幣政策，直到 「衰退震撼」顯現為止。換言之，俄烏戰爭會增加停滯性通膨和政策錯誤的風險。

美銀建議投資人應減持科技股，改抱現金和大宗商品，也可考慮布局抗通膨債券 (TIPS)、小型價值股和新興市場等。