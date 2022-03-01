為解決近年各檢察機關偵辦公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費此類案件的法律適用歧異，最高檢察署日前邀集檢察官、調查局、廉政署等相關單位，參考廣泛函詢各地檢署及學者專家建言，統一法律見解為詐欺罪，而非《貪汙治罪條例》之利用職務上之機會詐取財物罪，以避免造成檢方執法標準不一、不公的現象。

最高檢指出，近年陸續接獲各一、二審檢察署反應上述類型案件，檢察官間法律見解不一，有人主張應成立《貪污治罪條例》之利用職務上機會詐取物罪者，也有人主張《刑法》普通詐欺罪者，因此向檢察總長請求統一追訴標準。

為此，檢察總長江惠民2021年12月9日召開「公務員詐領小額補貼款與貪污罪的關係研討會」，邀請學者專家共同研討，會中多位學者均反對將貪污治罪條例「利用職務上的機會」擴張至「職務上所衍生之機會」，主張應限縮解釋「職務上之機會」，認公務員濫用其職權或地位並非單純身分犯，須有職權或地位之濫用，且各種庶務之申報與職務無關，如有詐領不應以貪污罪論處。

最高檢於是再向函詢各地檢署上述學者意見，結果台北地檢、士林地檢、新北地檢、桃園地檢、新竹地檢、基隆地檢、苗栗地檢、台中地檢、雲林地檢、高雄地檢、橋頭地檢、花蓮地檢、台東地檢、澎湖地檢共14個地檢署。主張以普通詐欺罪論處；宜蘭地檢、彰化地檢、南投地檢、嘉義地檢、台南地檢、屏東地檢、金門地檢、連江地檢等8個地檢署，主張以利用職務上機會詐取物罪論處。

最後，最高檢召開法律問題小組研商，得出採多數學者及檢察署支持之普通詐欺罪論罪之結論，並決議對於上開四類案件如以貪污罪起訴者，將請公訴檢察官聲請變更起訴法條；如一、二審法院以貪污罪判決者，各級檢察署應提起上訴。未來也一併要求廉政署、調查局統一移送標準。