科博館認養台灣大道候車亭，將彩繪6隻巨型恐龍，都是「恐龍廳」裡的人氣恐龍。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

台灣大道將出現恐龍！國立自然科學博物館認養公車專用道「科博館站」雙向候車亭，全新站體將以科博館人氣高居不下的「恐龍」為主角，彩繪6隻巨型恐龍，科博館1日先公布第一隻「暴龍」圖稿，站體工程預計在今年5月5日完工，屆時，彩繪恐龍將陪伴遊客、通勤族一起等公車，讓恐龍迷引領期待。

科博館長焦傳金表示，館方從2020年6月起與台中市府交通局洽談公車專用道「科博館站」候車亭認養，計畫亮點「站體彩繪」將以科博館開館以來，人氣居高不下的「恐龍」為主題，彩繪科博館「恐龍廳」裡的6隻人氣恐龍，邀請藝術家鄒駿昇設計，期待為台灣大道建立觀光與藝文新地標。

科博館表示，「科博館站」距離館前路大門僅約500公尺，站體連結科博館的生命演化步道，，館方先公布第一隻恐龍「暴龍」圖稿，並賣關子指出，其餘5隻恐龍，都可在科博館「恐龍廳」找到答案，歡迎恐龍迷們到「恐龍廳」參觀。

科博館指出，人類演化史也不過只有幾百萬年，恐龍早在2億3000萬年前就在地球上出現，直到6千5百萬年前滅絕，近年來研究發現，恐龍行動敏捷、具有發育相當好的腦，科學家認為恐龍的滅絕應是地球大規模災難性的變化所致。

「科博館站」站體施工從今年3月7日至5月5日，雙向站體於施工期將全時段封閉。