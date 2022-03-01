行政執行署台南分署1日下午舉行聯合拍賣會時，儘管順利拍出2筆土地、3輛汽車、機械設備及草莓等物件，總拍賣價金達1123萬4000元，但最受矚目首度拍賣的「昇鴻祥號」漁船，卻因貸款過高及漁業證照被撤銷，造成無人出價而流標。

台南分署表示，「昇鴻祥號」漁船是去年11月間，台南地檢署指揮海巡署人員，在安平漁港查獲販毒集團利用該船走私毒品，並在船艙內搜出暗藏安非他命的鋁箔茶葉包共21包，經當場查扣漁船後，因該船貸款餘額高達1126萬餘元，加上漁船的漁業證照也已被撤銷，導致無人出價宣布流標。該分署將與南檢進一步協商，再決定是否列入下一輪的拍賣。

不過，今天的聯合拍賣會上，另項物件大湖草莓也十分吸睛。草莓由林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下，為了保存新鮮度，還特別使用冷藏車載運。由於民眾的詢問電話不斷，為讓排隊民眾都買得到，台南分署規定每人限購2盒。雖然每盒草莓依形狀大小不同，訂價也從80元到200元不等，但不到1個小時，整批草莓即銷售一空。

另外，會上還拍賣20籃草莓，並以1元起標，最後以6600元拍出。草莓拍賣及變賣總金額合計2萬4700元，有效率地協助義務人解決困境。