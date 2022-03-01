烏克蘭軍方說，在最初5天激戰中，擊斃了5,710名俄軍。

據BBC新聞網1日報導，烏克蘭軍方在臉書上張貼的訊息中還說，他們俘虜了超過200名俄軍。此外，烏克蘭軍官說，他們摧毀了198輛俄羅斯坦克、29架軍機，846 輛裝甲車和29架直升機。

BBC說，雖然它無法獨立證實相關消息，但英國國防部認為，俄軍在侵略烏克蘭的過程中傷亡慘重。而莫斯科官員在聲明沒有俄軍喪生後，周日終於被迫承認，俄軍確實有傷亡。

文章來源：Over 5,700 Russian troops killed, Ukraine claims
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