烏克蘭軍方說，在最初5天激戰中，擊斃了5,710名俄軍。
據BBC新聞網1日報導，烏克蘭軍方在臉書上張貼的訊息中還說，他們俘虜了超過200名俄軍。此外，烏克蘭軍官說，他們摧毀了198輛俄羅斯坦克、29架軍機，846 輛裝甲車和29架直升機。
BBC說，雖然它無法獨立證實相關消息，但英國國防部認為，俄軍在侵略烏克蘭的過程中傷亡慘重。而莫斯科官員在聲明沒有俄軍喪生後，周日終於被迫承認，俄軍確實有傷亡。
烏克蘭軍方說，在最初5天激戰中，擊斃了5,710名俄軍。
據BBC新聞網1日報導，烏克蘭軍方在臉書上張貼的訊息中還說，他們俘虜了超過200名俄軍。此外，烏克蘭軍官說，他們摧毀了198輛俄羅斯坦克、29架軍機，846 輛裝甲車和29架直升機。
BBC說，雖然它無法獨立證實相關消息，但英國國防部認為，俄軍在侵略烏克蘭的過程中傷亡慘重。而莫斯科官員在聲明沒有俄軍喪生後，周日終於被迫承認，俄軍確實有傷亡。
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