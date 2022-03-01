記憶體廠愛普*（6531）1日公告去年財報及召開法人說明會，受惠於物聯網（IoT）事業群及人工智慧（AI）事業群接單強勁及價格大漲，去年獲利年增1.5倍且賺逾2.7個股本，每股淨利13.67元優於預期，董事會決議配發6元現金股利。董事長陳文良表示，今年生產鏈晶片短缺問題將獲紓解，愛普*晶圓產能取得無虞，業績表現會優於去年。

愛普*去年第四季合併營收季減13.9％達17.38億元，較前年同期成長71.7％，毛利率季減0.8個百分點達45.7％，較前年同期提升6.2個百分點，歸屬母公司稅後淨利季減19.7％達5.43億元，較前年同期減少5.6％，每股淨利3.66元。

愛普*去年合併營收年增86.4％達66.17億元，毛利率年增16.8個百分點達45.7％，營業利益年增逾3.5倍達23.70億元，歸屬母公司稅後淨利20.25億元，較前年成長近1.5倍，每股淨利13.67元。愛普*去年營收及獲利創下歷史新高，董事會決議每普通股配發6元現金股利，若換算去年同期相同股票面額相當於派發12元股息。

愛普*預期在邏輯晶圓短缺問題緩解後，今年整體營運仍將維持成長的態勢。IoT RAM在應用面持續擴展下，仍將持續成長，同時憑藉技術及客製化優勢，維持高毛利區間水準。陳文良解釋，公司在IoT領域擁有市場領先者之地位主要原因在於愛普*在產品開發初期，即與客戶共同合作開發，並依據客戶需求，提供效能最大化、規格客製化之產品，客戶依存度相當高，並能在客戶有變更設計需求時，在第一時間提供解決方案，故維持市佔率的領先地位。

除了既有應用領域外，陳文良董事長更進一步提到愛普*即將跨足到矽電容器（Silicon Capacitor，也稱IPD）的新領域。電容是電路不可缺少的零件之一，傳統的結構是將電容裝在電路板上，而矽電容就是用IC技術在矽晶圓上做的電容。

愛普*借用了DRAM堆疊（stack capacitor）技術以取代傳統深槽刻蝕（Deep trench）作法來研發設計矽電容器。用堆疊技術做的矽電容相比於傳統電容更薄，密度更高，愛普*已耕耘這個技術上多年，預期將在今年下半年可開始營收貢獻；長線來看，IoT事業群的營運向上趨勢不變。

AI事業部則持續著重於3DIC記憶體IP授權和晶圓銷售，相關技術亦正逐步進入主流應用。陳文良說明，3DIC是整個半導體行業的趨勢，愛普*的3DIC解決方案能提供HBM應用10倍以上的頻寬優勢，愛普*逐步從特殊市場（比如加密貨幣應用領域），跨入包括網絡運算、CPU、AR/VR的主流市場。

隨著全球高速運算（HPC）市場加速發展，AI應用漸趨多元化，運算需求不斷提升，今年發展重點則是在於將真3DIC堆疊的異質整合技術建置得更為完整，去年下半年開始正式出貨的WoW，係透過前段晶圓廠 Hybrid Bonding技術來提升連接密度，WoW相當適合需要高速運算效能的應用領域，如挖礦、網路連接等。

除此之外，愛普*亦投入開發CoW uBump（Chip-On-Wafer microBump）技術。這個技術著重與後段的封測廠搭配開發，其連接密度雖較低於WoW應用，但是相對能提供主流應用在設計架構上有較大彈性。藉由WoW與CoW兩種技術，預期未來客戶需求將大幅湧現，現階段公司將持續投入資源打造完善可以量產的供應生態鏈，以提供客戶完整的供貨體系；同時，這也是愛普*募集海外資金的主要用途之一。

為了充實中長期營運資金，投入創新技術研發，深化完善IoT產品線及AI領域佈局，愛普*已於日前在盧森堡證交所掛牌上市，新發行之海外存託憑證每單位表彰普通股2股，每單位29.65美元，每股價格折合新台幣410元。發行總股數12800000股參與發行海外存託憑證，計6400000單位海外存託憑證。海外募得之總金額約為1.9億美元。