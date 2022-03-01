綠界科技（6763）初次上櫃（IPO）普通股股票採競價拍賣方式辦理承銷，於1日進行競拍，競拍結果最高得標價1005元刷歷史新高，公開申購價為760元。1日在興櫃收948元大跌8.79％，收盤均價961.9元，摜破千元。

綠界科技IPO承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，此次辦理競價拍賣股數1517仟股，公開申購股數為663仟股。競拍參與投標之投標單筆數共計1969筆，合格標單共計1760筆，以美國標決定競拍得標價格，1日證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣。

開標結果最低得標價格818.89元，最高得標價格1005元，越過千元，創下史上最高得標價格，得標加權平均價格872.88元；另依相關辦法規定，綠界科技競拍最低承銷價格為690.91元，此次辦理公開申購價格為760元，3月3～7日為公開申購期間；3月9日為公開抽籤日。