47歲日本男星石田壹成去(2021)年12月驚爆第3度離婚，和23歲嫩妻飯村貴子分手，「3婚3離」的紀錄超車老爸石田純一。石田壹成曾主演《一個屋簷下》、《未成年》等經典日劇在90年代紅極一時，後因吸食大麻加上患憂鬱症而淡出演藝圈；他在2017年無縫接軌小24歲女星飯村貴子，隔年兩人奉女成婚，然而這段婚姻只維持3年多；近日他坦承離婚原因是嫩妻陪睡男子搞不倫，身上還背負欠債，落魄現況再度引發關注。

據日媒《週刊女性》報導，小有名氣的石田壹成在去(2021)年夏天為一家拉麵店舉行群眾募資，然而有一位「A先生」向媒體爆料表示，他支付了1.5萬日幣（約台幣3,700元）取得拉麵店新商品命名權，然而經過3個月該商品完全沒推出，他因此想把那筆錢要回來，但石田壹成答覆他：「我也是被利用了，該負責的是那家拉麵店」，網路上的受害者不只一人。

石田壹成三度結婚，和年僅19歲飯村貴子再婚時轟動日媒。（圖／取自日網）

而拉麵店老闆則表示，去年底曾告知石田壹成店的評價不好，請他把錢給還了，他也說：「錢全部還了，好好道歉了」，事情就交給對方處理了。原來老闆已經默默幫助了石田壹成2年半，包括出租房子、房租和水電費都讓他欠著，連對方搬離的垃圾處理費也幫忙支付，經過連番波折後，老闆已經將石田壹成和他前妻的LINE給封鎖。

除了集資活動爆發金錢糾紛外，石田壹成還被爆離婚前和妻子飯村貴子都曾無照駕駛，開著老爸給的車子接妻子上下班；而且妻子當時還和一名比石田壹成年長的男性發生「陪睡」的不倫關係。他離婚後陷入自暴自棄的狀態，連錢都借不到，最後又是由老爸石田純一出面幫忙還債。

石田壹成被爆離婚前，嫩妻和比他年長的男子陪睡不倫。（圖／取自日網）

關於如上所述這一連串糾紛，石田壹成和經紀人在電話受訪中一一回應，包括有打算還錢給A先生，但受到疫情影響，也希望有錢可以還給其他的出資者。他坦承離婚是因為「妻子陪睡小王」，並坦言：「我因為生病不能正常從事工作，收入也很少，這也是沒辦法的事情」。他和第三任妻子生了一個孩子，孩子的撫養權歸給女方；他除了每個月要拿出4萬贍養費，還要還錢給債主，無奈說道：「如果能還得了，我會還錢的…」。

已經無家可歸的石田壹成，目前在長野縣的飯店工作兼寄住，經紀人透露目前已幫他洽談5、6個娛樂圈的演出工作，今後會在長野、東京兩地往返。家庭、事業兩失意的石田壹成能否觸底反彈東山再起，各界仍持續關注。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！