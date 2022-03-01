桃園市大園區有名33歲的游姓男子，2月28日下午在路口停等紅燈時，因車輛超出停止線被警方攔下，員警盤查過程中眼尖發現男子的外套口袋中藏有1包可疑夾鏈袋，隨後男子才坦承是毒品K他命，警方後續在其身上搜出2包安非他命，全案依毒品罪移送偵辦。

大園警方表示，潮音派出所員警於昨日下午巡邏行經大觀路與大工路口時，看見某輛機車停等紅燈超出車輛停止線，隨即上前攔查，員警查詢騎士身分，發現該名游姓男子不僅無照駕駛，還是名毒品人口，於是詢問游男身上有無攜帶違禁品。

游男在盤查過程中眼神飄忽不定、說話支支吾吾，慌張的舉動更讓員警覺得相當可疑，正當游男從胸前口袋拿出物品時，眼尖的員警立刻發現裡面藏有1包可疑的夾鏈袋，游男見事跡敗露於是坦承袋中裝的是毒品K他命，警方隨即將其逮捕，另在其身上查獲2小包安非他命，詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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