新北市土城區學府路一段鄰近廣福國小、捷運海山站，民宅密集，但半夜卻頻傳改裝車惡意按啦叭吵鬧，雖然有向環保局、警局反映，但噪音仍持續長達約1年，周邊4處社區無法安寧，有些住戶甚至因此出現睡眠困難問題，紛紛向地方民代反映。市議員黃永昌近期召集土城分局、環保局等單位，決議在路口周邊設置告示牌提醒，並新增移動式聲音照相，增加員警夜間攔查取締次數。

土城廣興里長張淑玲表示，噪音狀況持續約1年，許多改裝的重型機車都會故意遮掩車牌，凌晨12時後行經廣福派出所，沿途行經廣福國小、多處社區按啦叭，地方居民反映數月，里內巡守隊也會同環保局人員在夜間多次蹲點，曾數次擷取到噪音超標的數據，但無奈就是抓不到人。

「連員警也追不上改裝車，地方居民更無可奈何。」張淑玲說，某天半夜改裝車又來社區吵鬧，她從住家往下一看，發現有台警車正要追車，但剛鳴笛不久，改裝車早已消失無蹤，又飆車又鳴笛，而且騎士不約而同，經過派出所都會長按啦叭，根本是向公權力挑戰。

黃永昌表示，警方數月來已加強人力巡邏，每日疲於奔命抓捕改裝車，但光靠蹲點等作為無法完全根治噪音，因此他日前已整合地方居民意見，與環保局會勘決議，除了在學府路設置雙向告示牌，實施聲音照像取締外，未來也將不定時以移動式聲音照相設備取締噪音車。

土城分局也表示，警方除了配合環保局加強稽查舉發噪音車違規，將在22時至6時加強巡邏，若發現有噪音車輛經攔查後，將依規定通報環保局進行裁罰，並辦理環警夜攔取締非合格排車管，以維居住安寧。