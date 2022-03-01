雷虎科技（8033）1日宣布，公司結合風靡全球的改裝車隊Hoonigan Racing Division，已簽約取得獨家Hoonigan車款系列的限量實體遙控模型車製造與銷售權，預料有助於提升公司2022年的營業額。

Hoonigan品牌創辦人暨專業拉力賽車手Ken Block和美國著名跨領域媒體藝術家ASH THORP合作，將Hoonifox車款數位化。Hoonifox NFT採用FOX車身結合福特MUSTANG（野馬）概念，完美組合的夢幻車款Hoonifox，而製作五款獨特Hoonifox NFT，進軍典藏數位藝術品市場。

Hoonigan在YouTube擁有6億人次的龐大流量，搭配Hoonifox NFT數位典藏藝術品，雷虎科技表示，將在全球銷售同款實體遙控模型車。雷虎產品搭配Hoonifox NFT的全球新銷售模式，將有助於雷虎科技Hoonigan系列產品銷售，進而提升公司2022年的營業額。