受到美國反傾銷稅衝擊，外加運費高漲，南港（2101）1日公告董事會決議5月18日召開股東常會，將討論虧損撥補案，預告公司去年營運難逃虧損，南港股東今年恐分不到股利。

南港主管表示，今天董事會只是先通過股東會時間，目前南港持股泰豐超過三成，由於泰豐財報尚未出爐，南港沒辦法通過去年合併財報。但他坦承，因為美國反傾銷稅及運價等因素，南港去年營運將出現虧損。

在此之前，南港先前就已經公告自結2021年稅前虧損1.85億元，換算每股稅前虧損約0.22元。

南港去年虧損，主要受到美國反傾銷稅衝擊。美國商務部去年初宣布針對從台、韓、泰、越進口的轎車胎（PCR）及輕卡車胎（LTR）課徵反傾銷稅，其中南港輪胎稅率高達98.44％，為所有廠商最高；加上南港以台灣為主要生產大本營，且銷往美國比重又偏高，一時之間難以透過產能及銷售調度方式填補，營運遭受重傷害。

南港去年營收僅80.12億元，年減16.8％，創下2004年以來的近17年新低，由於經濟規模不足，加上運費高漲墊高成本，造成南港本業營運雪上加霜。

至於在業外方面，雖然南港備受矚目的世界明珠舊廠開發案銷售長紅，截至農曆年前公布的實價登錄資料，累計已售出150戶，總銷金高達294億元，不過必須等交屋後才能認列。

展望未來，法人認為南港今年輪胎本業營運壓力仍大，但在業外方面，南港持股三成的泰豐，中壢舊廠土地出售案準備啟動標售，兩筆土地合計價值上看百億元，今年可望入帳，南港今年業外將吞下大進補；緊接著南港世界明珠案也預計2023年完工，未來幾年南港業外將持續大進補，後勢不看淡。