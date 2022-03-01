買東西時最怕拿到假鈔，一名網友表示，收到一張百元鈔，發現上面的防偽線竟然印歪了，懷疑是不是拿到假鈔，照片曝光後，有內行人認為賺到了，直呼價值反而翻倍，還有人提供辨別真假鈔的快速方法。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》PO出他收到的百元鈔表示，防偽線很明顯的印歪了，擔心自己拿到假鈔，但又質疑中央印製廠有可能發生犯這種錯嗎？想請大家為他解答。

網友比對兩張鈔票，發現防偽線並不在同一個位置上。(圖/截自爆系知識家臉書)

照片曝光後引起熱烈討論，令人意外的是，有內行人認為，若拿到瑕疵品反而賺到了，直呼「如果是印歪了，那你賺到了，可以賣高價」、「價值翻倍」、「印錯才有收藏價值！」、「如果是印錯的真鈔會有人收藏，比原本面額值錢」。

有網友解答，其實那是故意錯開的，因為防偽線如果都在同一個位置上，一疊鈔票中間就會凸起一塊，也會影響ATM吐鈔的順暢度，若去銀行領整本新鈔也會發現，防偽線不會在同一個位置，從側面會看到S曲線。

此外，還有人提供辨識真假鈔的方法指出，真鈔左上角大的100元數字，裡面都會有小數字的100，500及1000元也是，而且中央銀行字體裡面會有白色小點，這是假鈔無法複製的；也有曾經做過整鈔員的網友表示，仔細看可以發現，防偽線交錯反光時會變色，而且印花紋摸起來應該是凸起的紋路，而不是平面，靠這些可以快速辨別真偽。