日本現象級動畫電影《劇場版 咒術迴戰 0》，上週四（24日）在台上映後吸引大批粉絲朝聖，不僅首日全台票房賣破1660萬，打破台灣今年電影開片票房紀錄，首週末適逢228連假更是不少戲院緊急加開場次後仍舊一位難求，上映至今才第6天，票房便衝破1億大關，榮登全台票房冠軍，不但是今年最快破億電影，更成為繼《鬼滅之刃：無限列車篇》後，台灣影史上第2快破億的日本電影。

該片在日本上映已稱霸8週票房冠軍，截至上月27日，日本票房衝破121億日圓（約30億元新台幣），觀影人次超過866萬人次，已超越宮崎駿的《風起》，榮登日本影史賣座動畫電影的第8名。而擔綱片中高人氣角色「五條悟」聲演的聲優中村悠一，上月20日適逢42歲生日，知名動畫網站AnimeAnime為其慶生所舉辦的票選中，「五條悟」一角獲得20％的支持率，連續2年蟬聯中村悠一最受歡迎的聲演角色，網友盛讚中村悠一甜美的低音，讓五條悟變得更強大，「領域展開，無量空處」等台詞也因為他變得說服力十足。