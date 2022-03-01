俄羅斯軍隊28日猛烈轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

俄羅斯軍隊昨（28）日轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的住宅區，造成至少11人喪命，外媒形容彈砲如雨般不斷從天而降，直接落向民宅，網路上出現許多住宅區街道上躺著遺體的畫面，還有一名婦女的雙腿在轟炸中受傷，眼前就矗立一枚火箭彈。

綜合英國《鏡報》（Mirror）、《衛報》（The Guardian）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，俄羅斯軍隊昨日猛轟位在烏克蘭東部的第2大城哈爾科夫市，影片顯示數十枚火箭彈「如雨般」落在市中心住宅區，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在臉書表示，俄軍猛轟造成哈爾科夫市數十人喪命，不過後續當地首長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，這起轟炸造成11人喪命。

社群媒體上也陸續出現哈爾科夫市「彈如雨下」的畫面，影片中的街區出現一束束彈砲落地引發的火光，接著揚起陣陣塵土。

俄羅斯軍隊28日轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成平民傷亡。

另外有畫面顯示街頭躺了一具又一具遺體，還有記者描述街道上散落屍塊。網路上也出現一名婦女跌坐在公寓1樓大廳的畫面，她的一條腿被炸斷、仍在流血，公寓大門前就插著一枚火箭彈。

Already Kharkiv civilians were suffering. Sofia, who left there yesterday, said there was no food. People waiting in line for so much as a potato



Today images of body parts, dead bodies and bits of human flesh emerging. These two don't have that, via Ukraine Ministry Interior pic.twitter.com/sUGjZCoJl7 — Tim Mak (@timkmak) February 28, 2022

Our report from Kharkiv today https://t.co/UzDNa77zz9 — Dan Rivers (@danriversitv) February 28, 2022

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，死者包含3名孩童，另外有4名死者是在從避難所外出取水時不幸被炸死，另外一家五口則是在車內被活活燒死。

他痛批這不只是一場戰爭，而是對烏克蘭人的「大屠殺」。