新北市社會局副局長林昭文榮退，主任秘書吳淑芳接任，晉升為副局長。（陳慰慈攝）

新北市社會局主任秘書吳淑芳升任副局長，原職缺由專門委員黃逢明升任。（陳慰慈攝）

新北市社會局副局長林昭文明2日榮退，新北市長侯友宜今到社會局局務會議中，頒贈一等服務獎章，表彰他對新北社福的貢獻，並贈送他一座關公像，而林的職缺將由主任秘書吳淑芳升任、專門委員黃逢明則升任主秘、身障科長徐綺櫻升為專門委員，身障科專員楊貴閔升為科長，人事令2日起生效。

今年64歲的林昭文，中興大學社會學系畢業，陽明大學衛生福利學碩士，從基層歷練起，他是全國第一位小兒麻痺的社工員，也擔任過雲林教養院長、新竹少年之家主任等職，2012年5月調任新北市社會局服務。他選擇3月2日退休，與太太10年前退休日子相同，希望彌補過往未能做好的家庭分工責任。

侯友宜表示，林昭文在40年前的時空背景，能以一個身體有障礙的身分，考取社工員，的確是個挑戰，顯示他的努力，獲得長官的肯定，而他這一路走來，犧牲奉獻，尤其在新北市服務這10年，歷經身權法與長照法修訂，法令多如牛毛，他在局長的充分授權下，帶領同仁精進，使新北市各項績效考核和競賽都名列全國第一。

侯友宜認為，扮演副手最為困難，既要沒有聲音，又要有創意，對首長交付的任務又必須貫徹，其間的分寸真的很難拿捏，但林昭文無怨無悔，默默承擔，不忮不求，輔佐李麗圳和張錦麗兩任首長，也和他為了公共托育倍增、里里銀髮俱樂部等政策，並肩作戰10年，因此他除頒贈一等服務獎章外，還特地送了一尊他最崇拜的關公像。