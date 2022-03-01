女星小嫻（黃瑜嫻）2017年自爆天生沒子宮，被醫師告知終身無法懷孕，走出自我否定後，選擇以正向思考看待此事。近日小嫻發現有女網友跟她的處境類似，便留言安慰：「姐也是天生沒子宮，但也是過的（得）很幸福」，充滿正能量的一句話吸引1.2萬網友點讚。

有名女網友在論壇《Dcard》以「作為女人，是我跨不過的坎」當標題發文，透露國三時因月經沒來，被母親帶去看婦產科，竟被醫師檢查出天生無子宮，為了不讓母親太傷心，她先安慰對方，並約定好當秘密，卻變成整個家族都知道，淪為大家冷嘲熱諷的對象，即便告訴自己「沒辦法生沒關係」，還是忍不住說出真心話：「我也想要有月經，也想生下自己的孩子啊！」

這則PO文被轉貼到《Dcard》臉書粉專後，迅速引起廣大的迴響，連藝人小嫻都被觸及到，昨（2/28）留言送暖：「妹妹，姐也是天生沒子宮，但也是過的（得）很幸福，沒事的。」短短一句話就富含滿滿的正能量，不到一天就獲得1.2萬網友按讚，其餘網友也紛紛安慰原PO：「辛苦了，某些世俗的眼光很殘忍，但有良知的人都會告訴妳，子宮不是女人的價值，活得開心自在才是」、「沒有人天生都是完美的」。

小嫻留言鼓勵女網友，狂吸1.2萬個讚。（翻攝臉書Dcard）

小嫻曾透露17歲因月經還沒來，就醫檢查時發現天生沒子宮，且有良性卵巢畸胎瘤，右卵巢遭切除一小塊，只剩左卵巢能正常排卵，她的中醫爸爸得知後非常心疼，直言要幫小嫻補中藥「看子宮會不會長出來」。2018年小嫻再度經歷人生逆境，與何守正結束6年婚姻，沉澱2年後認愛男星金剛（李信樵），小倆口一起在墾丁經營雞翅副業，規模還升級到全台宅配，事業、愛情皆得意。