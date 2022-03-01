大陸商務部長王文濤今指出，隨著階段性因素消退，與去年的高基期，為今年穩外貿添加壓力。世貿最新報告顯示，全球貨物貿易增長減弱，原材料和大宗商品供應仍未恢復正常，供應鏈瓶頸短期內預計難以緩解，缺櫃和人力不足等問題持續困擾外貿企業，原材料價格和運價成本維持在較高水平；而中國去年外貿高增長受惠於訂單回流、防疫物資出口和「宅經濟」等，要在高基數上再增長，有巨大壓力。

王文濤說，從今年前兩個月的情況來看，外貿基本上實現穩字當頭，有信心完成全年的目標任務，穩住外貿外資基本盤。

陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文指出，中國去年9月正式提出申請加入區域全面經濟夥伴關係協定（CPTPP），商務部正對照有關規定，完善或修改法律法規，在市場准入方面要作出的開放承諾，會超過現有締約，將有利中國進一步擴大開放、實現高質量發展，並幫助11個成員國擴大對中國的市場准入，促進貨物服務貿易、投資等領域合作。