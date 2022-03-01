超夯台劇《華燈初上》掀起全民追劇熱潮，劇中的場景和服裝造型也成網路熱搜話題，懷舊風再次席捲全台，雄獅旅遊特別整理出４大「復古旅遊路線」，涵蓋北、中、南及東部，全台多間飯店住宿優惠，免費加贈旅客旗袍、和服及浴衣體驗，還可再抽價值萬元五星酒店住宿券，帶旅客一同穿越時空隧道換上復古服裝，一探華燈初上拍攝場景、造訪文青風格小鎮或是走進日式神社中感受懷舊風情。

雄獅旅遊精選《華燈初上》拍攝景點，帶旅客回到80年代，走訪日式酒吧及餐廳林立的中山區條通商圈，其中特別推薦劇中「光」酒店門口取景地，位於七條通的Sugar Bar，若是接近晚餐時間，則可到劇中Rose媽媽與蘇媽媽一同用餐的日料餐廳，位於南京西路隱密巷弄中的「小巷亭壽司料理」，一嚐超高人氣的平價日式美味。

晚間推薦入住「台北圓山大飯店」，除了能一窺塵封50年的「圓山密道」外，更可參加與「VA VA VOOM 東方時尚旗袍」合作的旗袍及唐裝體驗活動，隔日再到大稻埕迪化街一日遊，前往劇中成哥與蘇媽媽相遇的李亭香糕餅舖，享用古早味台派糕點，還可順帶外帶經典的「平安龜」伴手禮。

走在鹿港老街彷彿回到過去般，不規則的紅磚小巷及古宅絕對為文青們殺底片的好地方，除了尋訪知名景點鹿港天后宮、龍山寺、摸乳巷及九曲巷外，由日式宿舍改造，有著迷你版審計新村之稱的「和興青創基地」，新舊交融的建築風格，不容錯過。

家庭旅客則可前往嘉義來場日式復古之旅，位於嘉義公園內的「昭和十八J18－嘉義市史蹟資料館」原為日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，濃厚的日式造景風情，讓人彷彿置身於日本京都般，園內提供和服及茶席等體驗活動。

說到宜蘭的復古旅遊景點，第一個讓人想到的絕對是「傳統藝術中心」，園區諾大的古早味台式建築街道，讓人拍上一天都不會膩，其中特別推薦園內「青春照相館」，在妝髮老師協助下，搖身一變回到民國初年，幫你拍出復古又時髦的照片。