今天大學學測成績出爐，桃園不少學校成績亮眼，第1志願的武陵高中有12人選考4科獲滿級分，南崁高中、陽明高中等有會考5A成績就近入學的學生考出優異成績。

南崁高中學生陳芝琳國中會考時考出5A的優秀成績，想就近入學因此選擇就讀南崁高中，在校排名更是1％。這次學測選考國文、英文、數學B、社會等4科，考出55級分，各科皆達頂標，其中社會科更是拿下滿級分，將以繁星推薦優勢爭取台大法律系。

同樣以會考5A成績就讀南崁高中數專班的學生吳翊豪，選考國文、英文、數學A、自然等4科，獲得51級分，各科皆達頂標分數，預計以繁星推薦爭取國立成功大學化工系，或用個人申請管道申請清大、交大化工相關科系。

「學生選擇社區型高中就讀，一樣能考出優異成績！」南崁高中校長陳家祥表示，今年是108課綱的首屆，學測數學A被視為「沒有更難，只有最難」，學測試題及學生的成果驗收皆為新樣貌。從陳芝琳與吳翊豪的表現可看出，社區型高中一樣能考出優異成績，校方會全力以學生的優勢，積極投入輔導後續各項升學管道，盼每位孩子都能適性發展。

陽明高中學生陳大佑也是會考5A，不過選擇就近入學。陳大佑畢業於大成國中，當年不想花過多交通時間選擇進入陽明高中數理專長班，高中3年沒有補習但成績仍然優異，這次學測每科都達到頂標，國文和數學B更獲滿級分，下個目標為頂大理工科系。

楊梅高中學生葉雲翔選考國文、英文、數學B及自然4科，總級分53級分，其中英文、數B雙科滿級分。談及如何準備考試，葉雲翔說，除利用課外時間研讀老師發放的教材、多背單字外，他也積極參加英文單字比賽 、寒暑假參加校內多益英文營隊，並不斷挑戰多益考試，成績更從700分進步至875分。

內壢高中學生黃俊誠在國文、英文、自然、數學A共獲56級分，是該校自然組最高分。黃俊誠說，最感謝爸媽的支持，成績方面爸媽只要求盡力、不感到遺憾，每當模考挫折時，都有家人的鼓勵，讓他相當溫暖也有繼續拚的動力。