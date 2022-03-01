台中大東樹脂化學公司老董廖光亮等人發起募款，捐助十方啟能中心，揮別25年漏水交通車。（十方啟能中心提供）

台中十方啟能中心車齡超過25年交通車，不但常故障、拋錨，遇到雨天更是「車外下大雨，車內下小雨」，在疫情期間籌措汰換經費雪上加霜，台中大東樹脂化學公司老董廖光亮等人登高一呼，發起募款補足200多萬元購車善款，嶄新交通車今天舉辦捐贈儀式正式上路，師生感謝社會大眾支持。

位於台中市大坑山區的十方啟能中心，目前共收托75名身心障礙者，除少部分幼兒由家長接送外上下學外，大部分都搭乘交通車。十方啟能中心主任游月菊表示，中心共有8輛交通車，其中，有3輛都是高齡老爺車，其中1輛21人座車齡更超過25年，常故障、拋錨，甚至下雨天還會漏水，不但行車安全有隱患，且連續3年的維修保養費用都超過13萬元。

游月菊說，中部近來連續大雨，中心的後山發生土石滑落、崩塌，這輛老舊交通車車頂有一處凹陷、車內漏雨，令人擔憂搭乘安全。

21人座新車要價370萬元，中心僅籌措購車經費多時仍捉襟見拙，尤其疫情期間無法舉辦募款活動而陷入僵局。

台中大東樹脂化學公司董事長廖光亮、夫人梁蓓芬及枝茂社會福利基金會執行長楊美麗，得知十方困境後，向董事會董事及公司同仁募款200多萬元捐贈購車，新的交通車在3月1日於十方啟能中心舉行捐贈暨啟用典禮，並正式上路。