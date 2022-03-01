《美麗島電子報》今（1）日公布最新「2022台中市長民調」，台中市民對市長盧秀燕的信任度達到69.4％，施政滿意度更是飆破7成來到72.3%。針對年底選戰部分，民調顯示盧秀燕無論對上民進黨籍的林佳龍、立法院副院長蔡其昌或立委何欣純，皆領先15%至30%，這也代表歷經四大公投、中二選戰及近日社會事件，盧秀燕遭受綠營批評影響有限，領先幅度再度拉開。對此，有網友表示「派+龍一定輸的，不能派」。

《美麗島電子報》民調中心此次進行「2022台中市長民調」，繼《TVBS》公布民調後，為今年開春第二份台中市長選情民調。

2022台中市長選舉，現任市長盧秀燕已表態爭取連任，而前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及立委何欣純，這三人被視為熱門人選，調查訪問民眾，認為民進黨提名誰較有競爭力，結果顯示林佳龍獲得38.1%、蔡其昌21.7%，而唯一女將何欣純則是僅獲得10.1%。此外，外傳台北市副市長蔡炳坤可能代表民眾黨參選台中市長，若蔡炳坤參選，將形成藍綠白「三腳督」競逐局面，選情更添變數。

根據最新民調結果顯示，若藍綠捉對廝殺的情況下，當盧秀燕對上林佳龍時，盧秀燕的支持度為48.9%，領先林佳龍的33.6%；若盧秀燕對上蔡其昌，盧支持度提升至55.5%，領先蔡其昌26.6%；若上演「女女對決」盧秀燕對上何欣純時，民調顯示，盧秀燕是59.2%，大幅領先何欣純的20.8%，將近近4成差距，與TVBS民調結果趨勢差不多。

本次《美麗島電子報》民調，也調查施政滿意度，對於台中市長盧秀燕就任三年多的施政表現滿意度突破七成，達到72.3%，較去年12月民調上升1.5個百分比，而市民對盧的信任度也達69.4%，較去年12月提升1.1%，顯見盧秀燕在防疫與其他施政方面，獲多數市民肯定，對連任有利多。

該民調電話訪問調查時間為111年2月23日至2月24日，有效樣本為1073位20歲以上的台中市民，信賴水準在95%時抽樣誤差最大值為±3.0%，依設籍行政區、性別、年齡、教育程度等項進行樣本檢定。

對此有PTT網友留言表示，「綠營本來就是林佳龍最強，滿奇怪他為什麼不想留在台中」、「從來就不覺得多重派系護體的盧大媽連任會有障礙」、「支持黑龍回歸啊，一個地方能跌倒3次的人不多了」、「穩了，綠的誰來都是炮灰了」。