110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，健行科大上半場就奠定雙位數領先，最終78比60擊退國立體大，收下本階段4連勝，國立體大則苦吞4連敗。

健行教頭劉孟竹指出，球隊在中場前打出一波攻勢鞏固領先，休息時提醒球員還是要照防守策略，降低對方的命中率，這樣一攻一守，將差距拉到安全的位子，對於4連勝當然滿意，但比賽內容還不是百分百完美，例如這場比賽球隊籃板上40比58落後，還是被對方抓了較多籃板，場上有些防守還是會輸糊掉，如果想在賽事走得較遠，防守還能手下才行。

健行高承恩延續上一場對台灣藝大的好手感，三分球12投6中，轟下全隊最高的24分，大四前鋒陳范柏彥面對身體對抗強勢的國立體大，繳出18分、11籃板佳作。

健行替補後衛高錦瑋因為受傷，缺席了球隊後兩階段預賽，複賽正式歸隊，首戰對世新大學就在延長賽讀秒階段投進大號三分球幫助球隊領先，他表示，複賽前一周才練習，還在找比賽感覺，雖然手感還不錯，教練團也鼓勵他出手，但現在自己還是太想做機會隊友投籃，上一場對台藝大更傳出8次助攻。

高錦瑋笑說：「因為剛歸隊沒多久，教練團對我的上場時間有設定，所幸受傷時還是有看隊友練習、比賽，節奏還能跟上，只是有段時間沒比賽，還是會有點累，再繼續把調整上來。」

健行科大高承恩包括6記三分球豪取24分。（大專體總提供）