十銓科技（4967）多年來深耕品牌消費市場及電競產品，持續投入研發與設計能量，並以自身堅強產品能力洞燭先機，投入NFT（Non-Fungible Token，非同質代幣）市場，隨著NFT應用越來越蓬勃發展，十銓科技別出心裁推出限量卡牌數位內容，除能讓全球消費者體驗收藏卡牌樂趣，更讓旗下的數位內容擁有全新價值，邀請大家一齊以創新與新世代思維，於元宇宙中的新潮流中引領玩家跨入3C收藏的新紀元。

依據區塊鏈分析公司Chainalysis統計數據顯示，截至2021年12月15日，總計有409億美元投入建立NFT的智慧合約中，十銓科技於3月1日正式宣布跨足全球最大的NFT交易平台OpenSea，首度推出十銓NFT限量卡牌，設計團隊精心鑄造數位內容深具收藏價值，同時能滿足玩家體驗收藏熱潮，產品不僅在虛擬世界獨一無二，更是未來元宇宙世界中重要資產，透過嶄新方式，呈現十銓科技開創性的決心與實力，從數位內容藝術創作到跨足區塊鏈創新市場。

十銓科技NFT限量卡牌官網活動頁「蒐集你的NFT卡牌」於即日正式上線，首波隆重登場為TEAMGROUP JOKER以閃耀奪目的卡牌光影強勢現身於OpenSea開放競標，為讓消費者盡興體驗收藏的樂趣，得標者還可獲得DDR5新世代最高頻率T-FORCE DELTA RGB DDR5 7000MHz 16GBX2電競記憶體一套，全球目前僅此一套只贈不賣。官方將會持續釋出更多其餘卡牌花色活動訊息，敬請密切注意官網活動頁及粉絲團公告，一齊加入創新數位收藏體驗。