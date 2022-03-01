涉及近千億元併購案的花旗台灣消金業務出售案，買賣雙方星展銀行、花旗銀行，1日分別由兩家台灣子行星展銀行（台灣）、花旗（台灣）銀行，分別召開股東臨時會，針對此案進行討論。

花旗（台灣）銀行股臨會決議，公司透過分割方式，將消費金融業務出售予星展（台灣）商業銀行；星展銀行（台灣）股臨會除了同意，銀行方參與營業移轉合約、分割計畫，以及其他與併購花旗（台灣）商業銀行消費金融業務有關合約的交易，還增加一項議案，授權星展（台灣）總經理得以代表銀行，在其認為必要、適當或有利時，進行所有與併購受讓標的有關或附隨之行動及事項。

星展銀行（台灣）、花旗（台灣）銀行都是國外母公司百分之百獨資擁有，且為台灣註冊的公開發行公司，且本次交易案是依照企業併購法進行，因此股臨會後，會中重要決議均在公開資訊觀測站上公布，所有流程按照本地法規進行，股臨會順利進行完成法律的必要流程。

1日的股臨會決議內容，會議通知附件的會計師意見書說明，即對花旗台灣消金業務的待售「價值」，以及業務分割日的確定，是股臨會的兩大重點。前者由會計師提出星展銀行提出936億元的買價，後者為預計2023年7月30日分割日。在股臨會順利通過下，兩家銀行接下來將開始各自的作業流程，為業務、人員交接作好準備。