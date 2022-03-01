主要品牌客戶需求仍強，訂單能見度已到第三季，成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)對下半年營運審慎樂觀。

儒鴻、聚陽手中訂單量已到6月底；1月合併營收都創同期歷史新高，且年增率都有兩位數。

主要客戶之一的UA，日前公布的財報表現佳，且，ADIDAS等品牌客戶庫存相對低，儒鴻指出，目前品牌需求仍強，且，在紡纖供應鏈大者恆大的趨勢下，有利儒鴻接單。

儒鴻預估，至年底，主要客戶的需求都還是可以維持強勁。

除此之外，儒鴻指出，印尼廠成衣1期已開出，目前品牌客戶積極爭取印尼廠產能，看好隨著2期於年中緊接著開啟下，印尼廠對下半年營運貢獻可逐步顯現。

聚陽表示，近期市場確實擔憂下半年成衣代工產業營運景氣成長動能會減弱，但以公司現在接單已到7月來看，品牌客戶的需求還是不錯，預期營收年增幅應仍可維持雙位數成長。

平均單價高的運動機能服飾出貨比例提升、反映通膨向客戶調漲報價，是聚陽對下半年營運審慎樂觀的另外二大原因；聚陽指出，運動盤訂單維持強勁，公司持續拉升運動盤比重至5成以上，此外，在通膨走勢下，也順利與客戶調漲價格，預期下半年的獲利成長動能仍在。