俄烏戰爭恐使壽險業成重災戶？保險局副局長張玉煇1日表示，壽險業投資俄國債券新台幣1382億元，僅占壽險可運用資金的0.46％，占率極小，其次債券99％是以美元計價，不受俄國盧布匯率波動影響；三是俄債多放在攤銷後成本（AC），不太受短期價格波動影響其長期持有的投資目的，亦不致讓淨值大幅下挫。

保險局已要求壽險業者要密切關注俄羅斯央行的作為、俄國債券信評變化、評估信用風險的影響，並且將近期國際地緣政治及政經情勢變化，加強相關資安風險、投資風險控管，因應市場變化、最新情勢，作適當的處理。

另外，銀行局副局長童政彰表示，有四家國銀投資俄羅斯公債、金融債及企業債，總金額約新台幣50億元，占比亦極小，且都放在其他綜合損益（OCI）項下，有銀行已因市價波動，1月反應價格減損，至於2月戰爭開打及債券被降評，銀行會再依會計公報去反應債券價格，若評估無法還款付息，就提列減損，屆時損益及淨值都會反應。

金管會密切關注俄烏情勢，及各國對俄羅斯的制裁手段，其中，俄國可能被踢出SWIFT機制，童政彰表示，要看是所有俄國銀行都被剔除還是只有主要銀行，若仍有俄國小型銀行可留在SWIFT體系中，則企業戶若與俄國有貿易往來，會請銀行協商客戶轉往小型銀行進行款項匯兌，金管會也會密切注意企業戶與俄國貿易往來情況，及對銀行授信影響，必要時會請銀行提供企業客戶協助。

立委高嘉瑜指壽險業投資俄國債券1392億元，恐成俄烏戰爭的重災戶，對此保險局表示，壽險業投資俄國債券是打算長期持有、領取債券利息，並不是要短期進出，因此短期市價波動或暫停交易，不影響壽險業投資目的，且投資金額僅占0.46％，占比極小。

同時，這些俄國債券是以美元計價，亦不會因盧布重貶出現匯損，債券多數放在AC項下，也不會因市價下跌，大量影響壽險2月淨值，同時俄國雖被踢出SWIFT系統，各壽險公司也可找到替代方式，收取債息，只是時間拉長亦不影響財報及損益，保險局強調各壽險公司會依最新情況，作必要的處置。