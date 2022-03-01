嘉義市公有永和市場重新委外經營，民眾停放機車塞爆攤位區周邊。（廖素慧攝）

嘉義市公有永和市場攤位區長期供民眾停放機車，最近卻清空禁停車，民眾迭有怨言，市府建設處表示，永和市場委由新經營團隊營運，以促進市場活化，此外，原精忠市場用地也委由連鎖大賣場業者興建地上物，並擬經營綜合型超市。

嘉義市公有永和市場部分攤位區長期供到菜市場購物的民眾停放機車，最近清空，並拉起封鎖線禁停機車，民眾因而將機車改停在攤位區的周邊及附近道路，迭有怨言。

永和市場自治會長侯顯榮指出，攤位區約有30個攤位，自治會向原攤位區張姓承包商租用8個攤區，長期供民眾停放機車，方便民眾購物，去年底承包商換人，租約沒談成，清空攤位區，民眾的機車變成只能停放在周邊。

市府建設處市場管理科指出，永和市場面積約1133平方公尺（約342坪），市府於2013年6月整修完成後，委由張姓承包商經營，租約到期，去年底重新招標，以1750萬元招標出去，租期6年，新包商仍經營傳統市場，以建築物現況進行招商。

另外，位於林森東路的原精忠市場，市府以約7500萬元已向國有財產署有償撥用，自2017年起分8年給付，前7年每年給付約950萬元，最後1年850萬元。

市府建設處市場管理科指出，這塊原精忠市場用地面積約2545平方公尺（約769坪），以約600萬元權利金招標出去，2020年3月26日已簽約，租期6年，由得標的連鎖大賣場業者投資建造地上物，業者規畫經營現代化綜合市場，類似有蔬菜生鮮食品及日常用品的超市，預計今年開幕營運。