金陵女中黃鈺庭同學學測成績達全校最高分54級分。（新北市教育局提供）

錦和高中李庭邑同學(右)學測成績優異，感謝老師指導。（新北市教育局提供）

新北巿公私立高中職參加2022學年度大學學科能力測驗，4科成績達滿60級分有6位，其中5科滿級分有4人，6科滿級分有1人。選考四科達頂標共475位，其中社會組頂標落在52級分、自然組53級分。

教育局表示，竹圍高中同學艾威朋，英文科達滿級分15分，4科總級分達50分，身為淡水區在地學子兼具新住民身分的他也是學校籃球隊隊長，除用課餘時間參與籃球隊訓練及比賽，對於學業自我要求也很高，3年來認真向學總能讓成績維持在全校類組排名前3。今年年初學測前更以隊長身分帶領團隊一路挺進新北市乙級籃球聯賽，和拚戰三年的隊友們在球場上拚到最後。

三重高中同學杜欣鴻，畢業於頭前國中，國一適逢家中變故便與奶奶同住，家庭環境並不優渥，在隔代教養之下，他努力考取公立學校以減輕家中負擔，高三時自發規律的安排讀書計畫，善用學校軟硬體設備並認真積極學習，這次學測獲國英數B社會四科51分的佳績，可說是完整體現新課綱自發互動的精神。

錦和高中同學李庭邑，自漳和國中畢業後以免試入學管道選擇就近入學進入錦和高中。就學期間成績並不突出，高二選擇社會組數B就讀，喜歡新課綱探究與實作及自主學習課程，充分利用學校資源主動參加晚自習。在去年5月因疫情停課期間，透過各科任課老師線上教學及教育局提供免費線上學習資源，她提早進行自主學習並努力，讓這次成績國文、數B、社會皆達頂標，四科總分獲56分佳績。

金陵女中同學黃鈺庭來自於新住民家庭，自小父母對教育即十分注重，不僅多才多藝且有責任感，在個人表現方面也十分主動，除了擔任副班長也曾任學校管樂團團長。在體育方面，短跑是她的強項，常在校慶比賽中得獎外。此外，在書法方面也頗有功力，因為這些傑出表現，使她獲得2021年救國團優秀青年獎。

由於父母在巿場工作，每到重要節日，她都會主動到巿場幫忙折紙箱、拔豬毛、裝卸貨物等，分擔父母辛勞十分孝順。這次她在學測中考了全校最高分54級分，也在國寫作文也得到優等成績。