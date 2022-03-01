經濟部中小企業處110年公告高雄亞灣新創園「國際加速器補助計畫」核定名單，共有銀創雲端科技公司等7家加速器業者，其中銀創雲端科技公司是7家獲得核定加速器業者中唯一高雄在地企業。

「銀創雲端科技加速器」計畫獲得經濟部中小企業處三年補助計畫，並由資策會承辦，3月1日舉辦「銀創雲端科技加速器」徵案說明會，吸引蓋婭社會企業、聚磊能源、蓋德遠距醫療等數十家業者參加。

銀創雲端科技公司董事長、同時也是台灣玉山科技協會南台灣分會理事長黃水成表示，銀創雲端科技公司主要營運方向為技術、資源整合平台，針對現有的營業項目與技術支援廠商及軟硬體供應廠商進行合作業務拓展，內容有創新研究發展、應用與既有吾產業升級或是客製化服務。銀創雲端科技產品有自行研發無人機、電動車儲能、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等。

黃水成指出，銀創雲端科技公司自行研發的MIT國產無人機，承載重量可達到30公斤，續航100公里，台電子公司星能能源使用銀創雲端科技無人機進行巡檢；佐臻光電科技的AR眼鏡也是使用銀創雲端科技研發的AR巡檢。

計畫主持人銀創雲端科技營運總監許仲靈表示，「銀創雲端科技加速器」計畫是透過在地產業網絡，透過育成輔導經驗分享，及邀請美國夥伴、創投、創業家於線上交流，以吸引準備開拓美國市場的新創團隊與人才參與報名。

許仲靈表示，聚焦大南方AIoT新創，提供產業鏈結及諮詢服務，共同拓展海內外商機；協助培育團隊募資規劃，針對入選培育團隊評估投資，或以JV的方式投資合作。促成新創企業於國內外實質合作。舉辦5G AIoT 新創交流會，協助促進投資與媒合商機，並且於合作期間提供新創團隊規劃前進美國落地陪伴輔導。搭配目前最熱門的AI科技技術，協助企業進行產業與AI的完美整合。

說明會來賓包括有高雄市政府市長室專門委員楊孟凡、金屬工業研究發展中心執行長林秋豐、軟科管理中心主任林安泰、義守大學產學中心總主任徐祥禎等來賓參加銀創雲端科技加速器徵案說明會。高雄大學電子系主任徐偉智並在會場進行專題演講「區塊鏈去中心化短驗體」。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄市政府將與經濟部、「亞灣新創園」導入的7家國際級加速器未來密切合作，串聯共享高雄各新創基地資源，為來到高雄的新創團隊帶來豐沛的能量，也希望能招募更多優秀的新創進駐，全力推動5G AIoT及元宇宙等創新產業發展。