銀創雲端科技公司董事長黃水成指出，銀創雲端科技產品有自行研發無人機、電動車儲能、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等。（柯宗緯翻攝）

高市府與中央力推「亞灣新創園」，打造國際級創業聚落，迄今吸引42家5G AIoT新創團隊進駐。其中，銀創雲端科技公司獲得經濟部核定補助「國際加速器補助計畫」，今（1）日舉辦銀創雲端科技加速器徵案說明會，吸引蓋婭社會企業、聚磊能源、蓋德遠距醫療等50多家業者參加。

經濟部中小企業處去年9月公告高雄亞灣新創園「國際加速器補助計畫」核定名單，共有銀創雲端科技公司等7家加速器業者，銀創雲端科技是唯一一家高雄在地企業。銀創雲端科技公司「銀創雲端科技加速器」計畫獲得經濟部中小企業處3年補助計畫，並由資策會承辦。

銀創雲端科技公司董事長黃水成，同時也是台灣玉山科技協會南台灣分會理事長。黃水成指出，銀創雲端科技公司主要營運方向為技術、資源整合平台，針對現有的營業項目與技術支援廠商及軟硬體供應廠商進行合作業務拓展，內容有創新研究發展、應用與既有產業升級或是客製化服務。銀創雲端科技產品有自行研發無人機、電動車儲能、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等。

計畫主持人銀創雲端科技營運總監許仲靈說，「銀創雲端科技加速器」計畫是透過在地產業網絡，透過育成輔導經驗分享，及邀請美國夥伴、創投、創業家於線上交流，以吸引準備開拓美國市場的新創團隊與人才參與報名。

許仲靈表示，聚焦大南方AIoT新創，提供產業鏈結及諮詢服務，共同拓展海內外商機；協助培育團隊募資規劃，針對入選培育團隊評估投資，或以JV的方式投資合作。促成新創企業於國內外實質合作。

高市經發局長廖泰翔指出，未來高雄市政府將與經濟部、「亞灣新創園」導入的7家國際級加速器密切合作，串聯共享高雄各新創基地資源，為來到高雄的新創團隊帶來豐沛的能量，也希望能招募更多優秀的新創進駐，全力推動5G AIoT及元宇宙等創新產業發展。