美超微（Supermicro）宣布推出搭載最新Intel Xeon D-1700和Intel Xeon D-2700處理器的全新伺服器。E300、110D和510D系列伺服器是專為需要Intel Xeon D處理器的功率和效能以滿足高需求服務水準協議（SLA）的強固環境所設計。

Supermicro物聯網／嵌入式和邊緣運算總經理Mory Lin表示，這些搭載Intel Xeon D處理器的全新伺服器非常適合電信、工業或智慧邊緣解決方案。系統提供高達512GB的DRAM、多個I/O和儲存選項，並支援PCIe 4.0。領先業界的伺服器Building Block Solutions為客戶提供最佳解決方案，能使Intel Xeon D處理器發揮最高效能。

SYS-E300將4、8或10核心的Intel Xeon D處理器和高達256GB的DDR4記憶體整合到1U迷你伺服器機箱中。SYS-510D型號提供更大的儲存容量及總共4x1G和2x25G的乙太網路連接埠，而SYS-110D伺服器則包含多達20個核心的CPU和512GB記憶體。

每個系統皆搭載Intel Xeon D處理器，是為邊緣建構的最具創新性的單晶片系統，內建AI、安全性、進階I/O和密集運算功能。此外，這些系統可提供高資料處理量，滿足企業所需的基本邊緣要求。

向邊緣提供服務的組織將從這些新系統中受益，以處理在邊緣取得數量不斷增加的資料。Supermicro SYS-110D伺服器內含一個Intel Xeon D處理器，具有高達125W的散熱設計功率（TDP）和一個PCIe 4.0x16插槽。還有多種I/O選項，最多可安裝兩個2.5吋SATA/U.2磁碟機。無論需要AC或DC電源，都有備援的電源供應器可用。