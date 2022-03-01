IDM大廠安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）正在執行其fab-liter製造戰略，最終目標是透過擴大毛利率實現可持續的財務業績。

上周，安森美簽署了一份最終協議，將剝離其在美國緬因州南波特蘭的工廠。二月稍早的時候，安森美完成了其位於比利時Oudenaarde的晶圓製造廠的出售。隨著將生產轉移到其全球製造網絡內更高效的晶圓廠，安森美將透過消除與已出售晶圓廠相關的固定成本和降低公司的製造單位成本來改善成本結構。

安森美總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury表示：「該擬議的資產剝離表明我們正在實現優化的製造網路，同時為我們的客戶提供長期的供應保證。這些交易為受影響工廠的員工提供了持續的就業和發展機會，同時也讓安森美能夠有秩序地將生產從這些工廠過渡到我們公司其他的製造廠。」

安森美和Diodes Incorporated就剝離安森美在緬因州南波特蘭的晶圓製造工廠和業務已達成最終協定。Diodes計劃擴大其200毫米晶圓廠的產能，以支持其類比產品的增長。這項交易預計將在2022年第二季度完成。

美國時間2022年2月8日，安森美完成了將其位於比利時Oudenaarde的生產設施出售給BelGaN Group BV，這是一個由投資者和高階主管組成的財團，在半導體領域具有豐富的專業知識。BelGaN計劃成為比利時領先的6英寸和8英寸氮化鎵（GaN）代工廠。