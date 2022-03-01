馨苑小料理進駐一德洋樓後將日式洋樓改裝成咖啡區，提供咖啡、甜點。（馮惠宜攝）

馨苑小料理進駐一德洋樓後將日式洋樓改裝成咖啡區，提供咖啡、甜點。（馮惠宜攝）

馨苑小料理所有的食材都來自台灣319鄉鎮，希望客人來到馨苑就可以一站式吃到全台灣在地食材的美好。（馨苑小料理提供／馮惠宜台中傳真）

馨苑小料理進駐一德洋樓後，不但供應午晚餐，還有海鮮粥、牛肉麵等下午餐。（馨苑小料理提供／馮惠宜台中傳真）

在歷史建物中大啖米其林美食 馨苑小料理進駐一德洋樓

位於台中北屯區歷史建物「林懋陽故居：一德洋樓」經重新整修引進曾獲米其林餐盤及必比登推薦的膳馨集團加入運營行列，成為馨苑小料理洋樓店，文資建築結合創意新台菜的組合，譜寫出百年建築遇見新台菜的米其林篇章，也為全台復興歷史建物走出新格局。

擁有近百年歷史的「林懋陽故居」，是台中市府登錄的歷史建築，原為神岡社口望族林懋陽迎取北屯賴氏家族賴端時家族購地興建，爾後他迎取妾氏在舊宅旁又興建日式洋樓「小姨樓」；國民政府撤軍來台後於其周邊擴建「一德新村」安置軍眷，因而當地民眾也稱林懋陽故居為「一德洋樓」，在眷村改建後，民國96年台中市文化局將該建築群登錄為歷史建築。

這座紅磚式建築不僅保有閩式傳統三合院、屋架與土埆磚牆，也有日式書院造樣式的和室跟獨棟的西式洋樓，除了圓柱拱廊外，也隨處可見Art Deco風格的細部裝飾。

今年重新開幕後，委由人文國際營運，並引來米其林級餐廳馨苑小料理進駐，過去未曾對外開放的眷村建物也成為用餐空間；標榜「在咖啡廳遇見新台菜」的馨苑小料理，連續兩年獲米其林必比登推薦，如今進駐一德洋樓，不但供應午晚餐，還有海鮮粥、牛肉麵等下午餐，且除供應桌菜、單點及各種合菜，也有個人組合套餐。

膳馨集團老闆娘蔡馨誼強調，馨苑所有的食材都來自台灣319鄉鎮，米是來自台東的關山新米，爆香的蔥則是三星蔥，入菜的芋頭則是大甲的芋頭，希望客人來到馨苑就可以一站式吃到全台灣在地食材的美好。

馨苑小料理洋樓店將原來三合院和眷村建物改裝出7個包廂，及近50個席位的小食區全日提供創意台菜，而日式洋樓則改裝成咖啡區，提供咖啡、甜點，不想用餐或用餐完後想來個「完美ending」也可以到此停駐品味新舊時代交錯的美好時光。