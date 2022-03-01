林口社宅附設幼兒園地板、櫃體去年底遭白蟻大舉入侵，白蟻所蛀的破洞，不僅造成危險，更可能誘發幼兒過敏，令校方、家長十分憂心，立委洪孟楷表示，日前接獲陳情後趕往會勘，日前會勘後，仍發現有些櫃體被蛀蝕，國家住都中心表示，已在2月份全面將地板、櫃體改為塑料材質，避免類似情形發生。

林口社宅位於新北市林口區仁愛路2段、文化一路1段與文化二路1段間，原本是世大運選手村，而後作為社會住宅之用，共2500戶，一樓有幼兒園、商店街等，環境相當方便。

2020年疑因住戶往馬桶倒入貓砂、抹布等物造成管線堵塞，位處1樓的林口社宅附設幼兒園因此發生廁所汙水倒灌，當時臭氣熏天、幼兒園地板浸濕，幼兒園於2021年全面更新地板，園方卻於當年底發現地板有白蟻築巢，緊急向相關單位提報。

園方表示，起初以為林口氣候潮濕才造成木板隆起，然而近半年來一直有木屑竄出，經專家勘驗確認是白蟻築巢，經提報教育局、國住中心，兩方協調後決定要將地板更為石塑地板，一勞永逸解決木板遭白蟻蛀蝕問題，防止白蟻再次築巢，以維護幼兒就學安全。

立委洪孟楷表示，白蟻侵蝕地板，使其破洞造成危險，此外蟲卵更可能誘發幼兒過敏，令校方、家長很是憂心，他在接獲陳情後於今年1月初赴林口社宅附設幼兒園會勘，當時地板施作工程已完成，會勘當下發現有部分櫃體有白蟻蛀蝕痕跡，因此他要求再作廠商再次檢驗與更換。

國家住都中心表示，林口幼兒園主管機關東湖國小於去年11月19日發現教室內木質地板隆起，29日檢驗確認是白蟻侵害，起初先由廠商先行投藥除蟲，經營造公司協調同意全面更換林口幼兒園木質地板，後續加強地板防水、環境消毒，整體工程已在2月底完工驗收完畢。