四科56級分以上同學與普台高中林秋惠校長、班導開心合影。

大學學測成績今(1)日公佈，普台高中湯詠喬和王楷瑄國英數B社四科58級分、陳品嘉57級分、林晸洋、林其頎和陳思涵56級分，多為國中小直升高中的學生，普台豐富多元的學習與住宿環境提供學生探索自我的機會，厚實學力展現12年一貫亮眼的教學成果!

小五起就讀普台的湯詠喬，考出國英數B社四科58級分的好成績，從不侷限自己的她，校內外活動常能看到她的身影，國中時就展露出對生物和化學學科的高度興趣，高中熱衷於參加醫藥衛生研究社、彰化秀傳醫院和台中國軍醫院志工，更赴尼泊爾擔任國際志工，透過社團活動與志工服務發覺自己能從幫助他人的行動中得到極大的成就感。詠喬分享，國文15級分超出她的預期，平時一週一篇的作文練習真的幫助很大。

學測級分優異同學與普台高中林秋惠校長(第一排左5)、班導周漢羽、駱智杰、周全章歡喜合影。

同為四科58級分的王楷瑄，其中，國英數B三科更衝到滿級分，曾在全國語文競賽中拿到字音字形優等的楷瑄分享，英文文法是她的罩門，沒想到能考到15滿級分，透過找出學習痛點、按部就班勤刷題，遇到不懂的地方虛心請教，是她提升英文的致勝關鍵。四科57級分的陳品嘉分享他之前很愛玩，直到暑假自習的「黃金7月」才真正定下心來專心讀書，把握零碎時間背單字，才能考到這樣的好成績。同樣四科56級分的林晸洋、林其頎和陳思涵，除了學科好，活動表現也同樣優秀，紛紛感謝學校提供多元的學習環境，豐富我們的學習經歷，更謝謝學校老師無私地付出和陪伴。

普台高中校長林秋惠表示，普台從小學開始建立學生正確的學習態度、讀書方法和生活習慣，在今年學測偏難的狀況之下，又經歷疫情的艱難時刻，但是在師長的用心帶領和同學的努力之下，普台仍展現12年一貫優質的教學成果。