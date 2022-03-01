有時候，我們可能會突然遇到一些事情，讓人有種不祥之感，總覺得自己接下來就要走霉運了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，若是遇到打破鏡子、意外事故、玉飾碎裂、他人吵架等狀況，可以用對應的處理方式來化解霉運，就不會因此被帶衰。

▍1.打破鏡子

失手打破鏡子，在民間習俗中認為會因此招來霉運，也象徵近期可能要跟親朋好友離別。

破解之法：打破鏡子後，準備一張紅紙，在紙上寫「災難遠離」，然後將碎掉的鏡片全部包起來，丟進垃圾桶。

▍2.遇到事故

如果出門在外，遇到了一些意外事故，如車禍、意外遇難、辦喪事等事件，都給人不吉利的感覺，容易讓你沾上穢氣，遇到這些事千萬不能站在那裡湊熱鬧，要趕緊離開。

破解之法：回到家後迅速換上一套新衣服，換下的衣服應立刻清洗，最好再洗個澡，將身上的穢氣洗掉。

▍3.玉飾碎裂

佩戴在身上的玉飾，如果毫無預兆的碎掉了，代表它為你擋去了災難。從命理角度來看，玉石都是很有靈性的，佩戴的時間久了，它就和你產生了感應，會為你擋難。所以玉飾碎裂反而是吉利的。

破解之法：不過在玉飾碎裂後，我們也要妥善處理它，畢竟它身上沾了霉運。如果你還想將它留在身邊，最好先用粗鹽化的水將它浸泡一段時間，去除霉氣。

▍4.遇人吵架

出門在外如果遇到了別人在吵架，或者發生了爭執，不要去湊熱鬧，否則會影響運勢，帶來衰運。

破解之法：回家後接一盆水，在水中泡艾草、芙蓉、桂花、金桔，然後將自己的臉和手腳清洗一遍，如果能把全身也清洗一遍，那是最好的處理方式。

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