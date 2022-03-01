南投縣衛生局為提升民眾防疫力，228連續假期動員醫護人員不打烊，並且推出打疫苗送百元禮券增加誘因，成果斐然，連假期間共有1萬1127人接種新冠肺炎疫苗，其中，施打第3劑疫苗民眾最多，達9981人。

南投縣衛生局長陳南松表示，從228連假到3月15日，接種疫苗加碼送禮券，年滿18歲的民眾接種第3劑疫苗，或65歲以上及原住民55歲以上民眾，到縣內13鄉鎮市衛生所、9家醫院及64家合約診所預約接種疫苗，都可獲得100元禮券。

228連假期間，醫護人員仍然堅守崗位，民眾利用假期施打疫苗情沿踴躍，也使得南投縣65歲到74歲之間民眾，疫苗施打率提升到57.8％，達到全國平均值；2月26日在慈濟南投聯絡處、草屯鎮公所中廊及家樂福設置快打站，當天就有8674人接種疫苗，其中，施打莫德納疫苗5858人、BNT疫苗2446人。

陳南松表示，南投縣新冠肺炎疫苗第1劑接種率已接近8成，領先全國平均值，第2劑接種率73.3％、第3劑36％；衛生局統計，到3月2日縣內有10萬6000人，符合施打第3劑資格，因此，接下來疫苗接種的主要目標，就是推動第2劑疫苗接種已達12周的民眾，尤其是65歲以上民眾，務必施打第3劑疫苗。

陳南松表示，疫苗涵蓋率是支持防疫的重要因素之一，衛生局仍會持續加速接種疫苗，提供民眾更便利多元的接種管道，請民眾將疫苗打好打滿，增加自身防護力，同時歡迎企業鼓勵員工施打疫苗，只要達到50人，衛生局就會提供「到廠到點」接種服務。