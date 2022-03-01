台南市鹽水區為全台第2大的硬質玉米產區，近來國際期貨市場硬質玉米價格看漲。鹽水農會總幹事邱子軒指出，中央畜產會研議將銷售與收購價格的價差全數回饋給農民，再加上因應烏俄戰爭，政府將於二期作推廣國內種植，在政策和大環境驅使下，預估有助於提高未來產量。

109年度二期作因為乾旱，鹽水硬質玉米產量減少，而現又到了採收季，鹽水區農會1日起辦理契作硬質玉米的收購，由於110年度二期作種植期間，氣候穩定，每分地產量可達600至800公斤之正常量。

邱子軒表示，原本計畫上周開始辦理硬質玉米的收購，但遇到下雨，收割機無法下田，才延到這周；而今天先辦溼玉米的收購，上半天就來了20戶，繳售量達100噸，據農友表示，110年度二期作的硬質玉米，產量較前年高。

為鼓勵農友種植硬質玉米，農糧署除了給予每分地6000元轉契作獎勵金，也輔導農會以每公斤9元契作收購硬質玉米，若銷售價格每公斤9至10元，會回饋80％；銷售價格若超過每公斤10元，回饋60％。

過去硬質玉米收購價會遠高於進口單價，但今年受國際航運成本上漲、國際情勢等因素，市場上硬質玉米價格看漲，故不少農民希望政府能提高收購的回饋金。

邱子軒說，上周二中央畜產會來鹽水開會，會中提到他們研議把契作硬質玉米高於9元的價差全數回饋給農民，目前已向上簽呈，如果核定後就能實施，相信之後在政策推波助瀾下，預估能提升農友種植意願。