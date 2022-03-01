高雄in89影城打造主題廁所，昏暗的燈光搭配上精心設計的符咒牆面。（柯宗緯翻攝）

高雄in89影城打造主題廁所，昏暗的燈光搭配上精心設計的符咒牆面。（柯宗緯翻攝）

日本破百億、觀眾口碑爆棚的《劇場版 咒術迴戰 0》近日登台上映，高雄大立in89豪華影城，繼《返校》之後，再度打造《劇場版 咒術迴戰 0》的主題廁所，廁所裡到處都是黃色符咒，還有劇中人物手繪及兩面宿儺手指，宛如電影場景重現的氛圍，成功創造話題。

這次《劇場版 咒術迴戰 0》的主題廁所，不只在粉絲間造成話題，更吸引其他逛街民眾前來朝聖，紛紛表示：「很有創意，超酷的！」、「逼真到嚇得不敢上廁所」，將動畫元素一一還原搬至現實生活，與觀影民眾的另類互動，成功在電影上映前後製造話題。

此外，自2／25(五)起WIRED CHAYA 茶屋 高雄大立店推出期間限定新品-選用鹿兒島產優質紅魽新鮮空運來台製成的「鹿兒島產時令紅魽魚片鍋物」，每日限量供應，2／26(六)-4／30(六)期間於WIRED CHAYA 茶屋 高雄大立店單筆消費滿1500還可兌換WIRED CHAYA 茶屋甜點中的當家花旦「黃豆粉黑糖水果蕨餅」乙份。