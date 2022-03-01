嘉義縣民雄鄉代表會主席周榮茂被控採購茶葉、酒品、香腸禮盒、訂餐宴等經費，低價買高價核銷，6年多來涉嫌以虛報浮報詐領公款達133萬7180元，遭羈押近4個月，被依貪汙罪起訴，並建請繼羈押，但今天移審法院獲裁定120萬元交保，家人傍晚已辦完交保手續。

嘉義地方法院表示，周姓被告經訊問後雖否認犯行，但起訴書已載有證據清單，足認犯罪嫌疑重大，事證已經鞏固，考量被告詐領金額、刑罰追訴之公益及被告人身自由已遭拘禁3個多月，權衡比例原則，裁定120萬具保，限制住居、限制出境、出海。

檢方偵結起訴周榮茂利用擔任鄉代會主席多年，自2015年2月至2021年10月，多次藉購辦茶葉、酒品、香腸禮盒及訂購宴席餐飲等機會，以低價高報、以少量報多量等虛報手法，利用取得農民出售農產物的空白收據、免用統一發票收據或收據等填載不實內容，交給不知情的承辦人員向鄉代會核銷公款。

去年11月間東窗事發，檢方指揮嘉義縣調查站傳喚、拘提，周嫌聞風而神隱，後來才在嘉義市被發現帶走，而遭羈押至今已近4個月，檢方於2月24日依貪汙罪嫌起訴周嫌，並建請重刑25年，繼續羈押。