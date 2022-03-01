《現代保險雜誌》3月1日公佈2022年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉行2022「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控12度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司12度穩坐四項特優，顯示富邦金控永續經營與人才培育深獲社會新鮮人一致青睞。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控致力人才發展，每年透過儲備幹部(MA)招募計畫及聯合召募計畫，持續號召年輕潛力人才加入富邦大家庭，共同打造兼具永續經營、國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。對內，富邦金控持續善用集團、子公司人才發展資源推動多元的培育方案，包括推動各階主管培訓及領導力精鍊計畫、基層儲主管計畫、提升全員數據應用能力等，並持續優化學習平台，支持員工自我發展，以因應市場需求，提供更專業、優質的金融服務。

富邦金控提供全方位的員工照護，自2021年6月起更全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元、陪產假由5天增加為7天等，截至2021年底共計投入員工生、育補助逾1億元；並持續推動員工意見調查、高階主管面對面等開放溝通計畫，及提供運動中心團課、家庭日活動、集團籃球賽、心理與法律諮詢服務、健康促進講座等措施，致力打造友善溝通、工作生活平衡之幸福職場。在2021年疫情嚴峻期間，富邦金控更率企業之先設立富邦篩檢站，協助雙北地區高風險同仁進行免費快篩，另有配發家用快篩試劑、提供確診慰問金及優於法規之有薪防疫假、新增員工團保「法定傳染病健康保險」、婚假遞延等措施，與社會齊心防疫，更樹立員工照護的典範。

2021年富邦集團正式成為台灣大型企業集團排名第一，而富邦金控也以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，連續13年榮登台灣金控業每股盈餘獲利王，經營績效耀眼。展望未來，富邦金控及旗下子公司將秉持正向力量的品牌精神，持續提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，並積極落實企業永續經營理念。