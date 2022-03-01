「莫忘那戰爭年代，糧食缺少受飢餓」，俄烏戰事震驚全球，許多民眾擔心台海恐一觸即發，國防部長邱國正今(1)日在立法院備詢表示，國防部已製作「民眾求生避難手冊」，並於3月份公布。農委會主委陳吉仲保證，國家半年糧食供應無虞，不會有糧食問題。

俄羅斯與烏克蘭戰事讓許多民眾擔憂兩岸局勢的動盪，若發生戰事遭封鎖，也擔心糧食恐供應不足，一旦吃不飽，蓋世英雄也手無縛雞之力。

陳吉仲表示，台灣人口2300多萬，以每人每日須攝取熱量2000多卡路里計算，現階段的魚、肉庫存可支持3個月，配合每日穩定的生產量，6個月以上糧食可供應無虞。

食米部分，公糧米庫存達80公噸，2000多個糧倉中有140多場可碾製白米，台灣糧食不會有問題，府院也都要求農委會為此準備。

農委會企劃處處長莊老達表示，公糧安全庫存量為30萬公噸，截至去年底已有80萬公噸，以國人每月消耗10萬公噸換算，吃8個月沒問題，配合民間庫存和一期收，庫存量可再加倍。

莊老達說，豬肉庫存量6萬多公噸可吃1個月，雞肉8萬多公噸可吃1.5個月，若真的面臨戰事，在養豬雞也能透過宰殺供應，而種子、肥料、農藥、動物疫苗等資材存量也都有6個月左右，糧食均可正常生產。